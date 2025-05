Sono davvero così difensivi come dicono? — "Penso che lo diciamo soprattutto in confronto al PSG che è molto offensivo, che vuole avere il possesso palla, che vuole essere dominante. Ma l'Inter sa anche avere ottime sequenze di gioco con la palla, fasi di possesso e di dominio. Hanno i loro momenti in cui sanno essere forti in difesa, riorganizzarsi velocemente e lasciare poco spazio, bisogna saperli aggirare, ma hanno anche dei singoli solidi che possono fare la differenza in attacco. È un sistema di gioco molto diverso da quello del PSG, non hanno un Ousmane Dembélé o un Désiré Doué che possano fare la differenza. Creano più occasioni tramite cross o sfruttando il punto di appoggio dell'attaccante".

"Si conoscono da molti anni, giocano in diverse competizioni e sanno esattamente cosa devono fare. Che sia titolare o sostituto in campo, conosce il suo ruolo e tutto è coerente. C'è un motivo per cui stanno facendo una stagione così completa, anche se potrebbero perdere tutto. Ne ho parlato con Benjamin Pavard, non si sono qualificati per la finale di Coppa Italia, hanno perso lo scudetto per un punto e potrebbero perdere la Champions League, sarebbe una stagione vuota. Ma non si arriva secondi in Serie A e in finale di Champions League senza una squadra coesa. Anche con la squadra riserve abbiamo sofferto.

Fisicamente sembravano pronti per questa finale dopo una stagione estenuante? — "Sì, assolutamente. Con noi hanno potuto ruotare, alcuni giocatori non hanno corso rischi per farsi trovare pronti e sono concentrati su questa finale da un po' perché sapevano che il Napoli avrebbe vinto la partita per il titolo. Ho fatto i complimenti a Yann Sommer a fine partita per la sua stagione e lui mi ha risposto: Manca solo una partita, niente è deciso . Sono concentrati, la loro forza fisica è uno dei loro punti di forza, sono pronti".

Come immagini la partita contro il PSG? — "Non so davvero chi vincerà. Il Paris ha delle risorse molto interessanti sia a livello individuale che offensivo, ma l'Inter ha dimostrato contro il Barcellona di avere una resilienza incredibile. Il PSG ha avuto delle lacune in alcune partite in cui Donnarumma ha salvato la situazione, quindi dovranno stare sempre attenti. Questa Inter non è mai morta. Non siamo ancora alla fine delle sorprese, ma punterei sull'Inter".

La giovane età di tanti giocatori del Psg potrebbe rappresentare uno svantaggio rispetto all'esperienza dei nerazzurri? — "Forse, ma può esserci anche una forma di noncuranza e leggerezza che può aiutarli. Ci saranno pressioni da entrambe le parti e non credo che farà una grande differenza. Nei momenti di astuzia importanti, soprattutto sui calci piazzati, l'Inter sarà senza dubbio più attrezzata del PSG, è difficile dirlo. Come spesso accade, il centrocampo è fondamentale, con o senza palla. Ogni squadra vorrà controllare la partita, ma il PSG lo vorrà ancora di più, perché fa parte della sua identità. L'Inter può formare un fronte più compatto e contrattaccare, quindi non sarà decisivo per loro. Hanno capito che questo Paris sarà calmo e sereno con la palla, probabilmente lasceranno loro il possesso".

