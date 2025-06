Dallo scudetto del Napoli a PSG-Inter al Mondiale per Club. Ai microfoni di TMW, Cafu, ex laterale di Roma e Milan, ha parlato così di alcuni temi caldi

Cosa pensi di PSG-Inter?

“Può capitare. Quando ti capita da calciatore non vedi l’ora di andare a casa e che finisca la partita. Nessuno poteva prevedere i 5 gol del Psg, neanche il più fanatico tifoso dei parigini. È una partita che accade ogni 100 anni, un po’ come Il 7-1 di Germania-Brasile. Mi dispiace per l’Inter, sicuramente non è normale. Hanno sbagliato l’unica partita che non potevano sbagliare”.