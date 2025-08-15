“Ascolto molto i miei colleghi e ho sentito cose sacrosante da Conte, cose che fanno parte di una programmazione di un allenatore di grande esperienza che sa cosa serve per vincere. Non conta quello che stanno facendo, conta quello che ha deciso di fare l’allenatore dallo scorso anno. Siccome è andata meglio di quanto sperasse Conte, più per demeriti dell’Inter, ma durante il campionato scorso lo stesso Conte stava preparando già questa stagione".