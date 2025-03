Conte, Inzaghi, Gasperini: quale quello che può avere l'intuizione in più?

"Conte ha esperienza incredibile, Inzaghi ha vinto il campionato lo scorso anno ma ormai è diventato un allenatore importante, che sbaglia poco perché è umile e sa cosa deve fare. Per me però Conte, perché è più esperto. Gasperini è esperto anche lui ma non ha esperienza di scudetti".