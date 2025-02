Le parole del tecnico: "L'Atalanta non ha pressioni particolari, se non vincono lo Scudetto non succede nulla, al contrario delle altre due"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Gigi Cagni, allenatore, ha parlato così della corsa scudetto: "L'Atalanta non ha pressioni particolari, se non vincono lo Scudetto non succede nulla, al contrario di Inter e Napoli. Io fossi stato Conte avrei dato un giorno in più di riposo e più gioco in questa settimana, niente di tattica. Serve scaricare un po' ora, per tornare a giocare come prima. Il Napoli nell'ultimo periodo ha arrancato. E poi nell'ultima partita la cavolata è del portiere, non del difensore. Era completamente fuori dalla porta".