Lazio-Inter sarà una partita speciale per Felipe Caicedo. L'attaccante ecuadoregno, attualmente svincolato, si è affermato in Italia con la maglia biancoceleste, e nel gennaio del 2022 approdò in nerazzurro per raggiungere Simone Inzaghi, suo ex allenatore nonchè mentore. Ai microfoni di gianlucadimarzio.com ha raccontato il suo legame con le due squadre e con l'attuale tecnico interista: "La Lazio mi ha dato un'identità. Inter? Mi ci portò Simone Inzaghi, vinsi una Coppa Italia con un grande gruppo".