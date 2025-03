Dopo la vittoria interna contro l'Empoli, Urbano Cairo, presidente del Torino, ha parlato così di Cesare Casadei, ex centrocampista dell'Inter

Intervistato da TMW dopo la vittoria interna contro l'Empoli, Urbano Cairo, presidente del Torino, ha parlato così di Cesare Casadei, ex centrocampista dell'Inter: “Non lo so dove arriverà ma intanto ce lo godiamo perché sta facendo benissimo. È forte fisicamente e tecnicamente, ha un grande stacco di testa ed è bravo anche a far gol negli inserimenti.