Riccardo Calafiori, difensore dell'Arsenal, ai microfoni di gianlucadimarzio.com ha tracciato un bilancio della sua prima stagione in Inghilterra: "Io mi sento sempre bene in ogni posizione in cui gioco, cerco di aiutare la squadra. Secondo me quello che è mancata è stato solo la continuità quest'anno. Cercherò di essere più continuo l'anno prossimo. Quando sono stato bene ho sempre giocato e ho fatto anche la differenza.