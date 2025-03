«Quando sta bene, sposta i valori. E in queste due ultime partite ha dimostrato di essere entrato in condizione. Nessuno come lui rappresenta il centravanti ideale per il gioco di Conte. E con Inter e Fiorentina la sua presenza si è avvertita. Ha avuto periodi di appannamento, gare storte che hanno indotto a perplessità: ma adesso che la vicenda si sta facendo seria, è tornato il Lukaku potente».