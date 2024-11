"Ora per Conte e il Napoli arriva l’esame Inter. Anche i nerazzurri sono in confusione. Contro il Venezia sono stati salvati nel recupero dal Var. Lo ripetiamo: questo è un campionato senza una squadra di riferimento. Anche l’Inter non sembra avere, come pensavo a inizio stagione, qualcosa in più rispetto alla concorrenza".