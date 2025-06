L'ex giocatore nerazzurro si è raccontato in un'intervista concessa a DAZN e che andrà in onda nei prossimi giorni

"Familía – Vita di un Imperatore” è l'intervista che DAZN ha fatto ad Adriano , ex attaccante dell'Inter. L'intervista andrà in onda a partire da martedì sul canale streaming, intanto sui social è arrivata una breve anticipazione di quanto l'ex giocatore nerazzurro ha detto.

«Non avevo più la testa di giocare - ha detto l'ex giocatore spiegando la decisione di lasciare il calcio molto prima di quanto avrebbe potuto - Mi ha fatto tantissimo male. La vita è difficile. La mia famiglia era con me, poi se agli altri non piace non mi frega di quello che pensano».

«Io con il calcio zero, preferisco stare fuori. Se mi ha fatto strano essere chiamato Imperatore? Per me sì, perché arrivavo da una favela. E dopo un paio di anni mi chiamavano così. Chiaro che ci pensi... Ma se Dio vuole così non c'è nulla da fare», ha aggiunto.