Intervenuto nel podcast ‘OCW Sport‘, in onda su YouTube, Luca Caldirola ha raccontato della sua passione per il Milan quando era un bambino. Una passione per i colori rossoneri talmente forte da non voler vestire la maglia dell'Inter.

“Da piccolino ero molto milanista, così come tutta la mia famiglia. Il mio idolo, come attaccante, era Van Basten, ma anche Roberto Baggio che era un idolo. Il primo osservatore, Pezzoni, che purtroppo non c'è più, mi voleva portare all’Inter, ma io ero milanista, quindi la prima reazione verso i miei genitori è stata ‘io all’Inter non vado’. Loro non mi hanno detto niente, ma alla fine mi hanno convinto perché era un modo di provare qualcosa di diverso, di crescere un po’ e di andare via di casa. Anche se ero molto piccolo, avevo solo 7 anni“.