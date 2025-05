Io arrivo, vado in spogliatoio e aspetto che mi chiamino per andare in campo: l'allenamento era alle 10.30 ma alle 10.40 non era ancora arrivato a nessuno. Ma loro mi aspettavano in campo. Arriva il team manager e mi dice: "Ma dove c...o sei". Io ero lì impanicato e non sapevo cosa rispondere: quindi sono andato in campo e ho cominciato l'allenamento. Poteva cominciare meglio ecco".