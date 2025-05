Hakan Calhanoglu, intervistato da Skysport, durante il media day ha parlato della finale di Monaco contro il PSG in programma sabato 31 maggio. Queste le parole del centrocampista turco: «Dopo la finale di Champions contro il City ho avuto il tempo di fare qualcosa meglio, di fare esperienza ed andare avanti e credo che con la squadra siamo cresciuti tanto, in diverse partite abbiamo fatto vedere la nostra mentalità e soprattutto in CL abbiamo sempre messo il cuore in campo come è successo contro Bayern e Barcellona».