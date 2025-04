Le parole del centrocampista nerazzurro a Inter TV dopo la vittoria per due a uno sul Bayern Monaco

Hakan Calhanoglu ha rilasciato a Inter TV un'intervista dopo la vittoria a Monaco contro il Bayern nella gara di andata dei quarti di Champions League. «Sappiamo che il Bayern ha tante qualità abbiamo giocato bene nel primo tempo e creato tanto. Abbiamo poi mollato nel secondo tempo dal punto di vista del gioco ma siamo contenti di questo due a uno. Non è facile vincere a Monaco, ma abbiamo dato tutto, complimenti al gruppo per come ha reagito», ha sottolineato il centrocampista nerazzurro.