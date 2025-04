«Serata bellissima. Con tanta sofferenza, ma eravamo preparati a questo. Sappiamo che il Bayern ci avrebbe messo in difficoltà. dopo l'uno a zero incassati siamo tornati in campo bene. Quando abbiamo pensato a difendere la porta abbiamo preso il pari. Ma abbiamo fatto bene a crederci e siamo passati». Così Hakan Calhanoglu dopo il pari contro il Bayern ai microfoni di Skysport.

In campo controlliamo il nostro tempo. Perché giochiamo ogni tre giorni e non è facile. Abbiamo fatto questa cosa qui dopo l'uno a zero. All'uno a uno i tifosi ci hanno aiutato tantissimo. Dobbiamo sempre crederci perché abbiamo le qualità per fare male all'avversario.