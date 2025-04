Intervistato dalla Lega Serie A, Hakan Calhanoglu racconta la sua vita a Milano. La prima domanda, però, è cosa significhi il calcio per il centrocampista nerazzurro. "Il mio amore per il calcio è iniziato in questo modo, grazie a mio padre. Mio padre, che Dio lo benedica. Sono molto grato a lui, se sono qui oggi è grazie a lui. Dopo la scuola andavo sempre a giocare a calcio, nella stessa strada, eravamo sempre lì, con gli amici, ho iniziato così. Mi hanno sempre accettato perché giocavo bene a calcio e mi piaceva giocare con ragazzi più grandi di me. A volte gli insegnanti si arrabbiavano con me perché pensavo sempre al calcio, durante le pause cercavo sempre un pallone”.