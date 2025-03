Dopo il successo per 2-0 della sua Turchia a Budapest sui padroni di casa dell’Ungheria, il centrocampista dell’Inter Hakan Calhanoglu ha parlato ai microfoni dei media turchi e ha commentato la promozione in Lega A di Nations League.

“Sapevamo che la partita di oggi sarebbe stata difficile. Abbiamo sempre avuto difficoltà in trasferta in Ungheria. Qui abbiamo ottenuto la nostra seconda vittoria contro l’Ungheria. È stata una bella e importante vittoria per noi. Abbiamo meritato la fase A della Nations League. Ne siamo felici. Faccio i complimenti ai miei compagni di squadra. Non è facile giocare ogni 2-3 giorni”.