Intervistato da TMW, Alessandro Calori, ex difensore, ha commentato lo stato della nostra Nazionale dopo l'ingaggio come ct di Gattuso:

“Gattuso in Nazionale? E’ stata schierata in campo la schiera del 2006. Da Buffon a Bonucci, passando per Zambrotta. Sono tutti splendidi ragazzi che da calciatori hanno fatto cose molto importanti con professionalità".

"Adesso hanno una responsabilità importante, in Nazionale c’è pressione per poter andare al Mondiale. Tante generazioni di giovani non hanno visto l’Italia giocare il Mondiale e questo non giova sull’attaccamento a questa Nazionale”.