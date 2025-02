Ne ho visti tanti forti che dopo un errore ad inizio carriera non sono riusciti a scrollarsi di dosso il pensiero e hanno smesso: se non vivi in modo costruttivo l'errore, non puoi fare l'arbitro. Poi vivere bene no. Soprattutto nel calcio errori come quelli sono cicatrici: ad inizio fa male, poi va via ma il segno rimane. Noi viviamo di partite: arbitrare la domenica sera vuol dire non dormire, poi il lunedì iniziavi un po' ma stavi comunque sveglio a smaltire, poi il martedì su mercoledì non dormi. Non dormi due notti per l'adrenalina: così come qualsiasi giocatore, è normale. Noi questa cosa la viviamo di pancia: noi non andiamo in campo a cuor leggero".