Intervenuto negli studi di Sky Sport, Zvonimir Boban ha fatto la sua analisi in vista del fischio d'inizio di Inter-Lipsia:

"Calhanoglu è arrivato a fare quello che il suo talento lo ha portato a fare. Lui era convinto di essere un 10, tanto che se lo è tatuato, ma non salta mai l'uomo e non va in velocità. Da grande centrocampista rende molto di più".