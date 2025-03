Cambiasso: “Occhio a Thuram e Calhanoglu. Su Bastoni esterno…”

Esteban Cambiasso, ex centrocampista dell'Inter, è intevenuto negli studi di Sky Sport alla vigilia della sfida d'andata degli ottavi di finale tra i nerazzurri e il Feyenoord, in programma domani alle 18:45 al De Kuip di Rotterdam.

“Innanzitutto credo che le notizie a cui l’inter dovrà stare più attenta riguarda le condizioni di Calhanoglu e Thuram. Sono fondamentali e nella non brillantezza dell’Inter loro sono stati assenti, come Thuram, e non al meglio, come Calhanoglu”.