Stefano Canali, CEO dell’omonima azienda sartoriale italiana, racconta alla Gazzetta dello Sport i valori dell'azienda giunta alla terza generazione. Alla vigilia della presentazione della collezione Primavera/Estate 2025, parla della collaborazione con l’Inter, di cui vestiranno squadra e dirigenza. "Io sono tifoso rugbista. Da piccolo guardavo il Cinque Nazioni su Rai 3: erano i tempi di Franco Rosi. Uno sport che ancora oggi brilla per fair play. Italia-All Blacks a San Siro del 2009, uno dei miei giorni più felici: a un certo punto con gli azzurri che spingevano, lo stadio era diventata una bolgia. Ricordo ancora i titoli dei giornali neozelandesi il giorno dopo... Seguo l’Inter perché gioca bene, è una squadra che ha un management di livello: un rapporto interpersonale per noi è un buon viatico per quello che poi diventa un business".