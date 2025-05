Intervistato da Cronache di Spogliatoio, ex laterale del Venezia e oggi al Valladolid, ha fatto alcune considerazioni sul Barcellona

Intervistato da Cronache di Spogliatoio, ex laterale del Venezia e oggi al Valladolid, ha fatto alcune considerazioni sul Barcellona, affrontato di recente nella Liga e avversario dell'Inter domani sera nel ritorno della semifinale di Champions League:

"Due giorni fa ho giocato contro il Barcellona: ha due punti deboli. Il primo sono sicuramente i calci piazzati. Non hanno una rosa con grande struttura e soprattutto i nerazzurri possono fargli male, mentre il secondo sono le ripartenze. Sono bravissimi a giocare con la difesa alta e a mandarti in fuorigioco, sono fantastici in questo. Ma contro di noi hanno sofferto i nostri contropiede perché è vero che ti schiacciano, ma poi sono sbilanciati quando devono tornare indietro".