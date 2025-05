Intervistato da TMW, Santiago Canizares, ex portiere del Valencia, ha parlato anche dell'Inter, finalista della Champions League contro il PSG

"Quella tra Inter e Barcellona è stata una partita molto bella tra due squadre che hanno dato tutto. L'Inter ha messo più grinta. E' stata straordinaria, davvero. E' stata una partita clamorosa. In Spagna tutto il mondo pensava che il Barcellona passasse il turno. Invece l'Inter si è imposta e ha vinto. E in finale ovviamente può dire la sua. Chi mi è piaciuto di più dell'Inter? Dumfries ha giocato una grande partita, è stato straripante. Ma una nota di merito va per Sommer, che è un grandissimo portiere: un veterano del ruolo".