Fabio Cannavaro , ex difensore, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha parlato così della finale di Champions League del 31 maggio e non solo: " L'Inter partirà sicuramente favorita: ha più esperienza di giocare queste partite, ha giocatori che hanno fatto le finali. Per un calcio italiano è fondamentale che vinca e porti il trofeo in Italia, abbiamo bisogno di cose positive così.

Il Psg è forte, anche Luis Henrique è bravo e ha esperienza: nelle finali conta però anche come le giochi, si devono vincere e non giocare. Bisogna capire chi gestirà meglio le tensioni. Lo scudetto? Il Napoli gioca in casa col Cagliari salvo, ma non significa nulla: dovranno pensare di vincere facendo cose semplici, con l'aiuto del pubblico sarà più facile. Il Napoli deve stare tranquillo, ha un condottiero come Conte".