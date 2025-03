In una lunga intervista per Index, Fabio Cannavaro ha parlato del centrocampista croato che da giugno vestirà la maglia dell'Inter

In una lunga intervista per Index, Fabio Cannavaro ha parlato delle sfide che dovrà affrontare alla Dinamo Zagabria. Nel corso dell'intervista, il tecnico si è soffermato anche su Petar Sucic che da giugno vestirà la maglia dell'Inter.

"Ha del potenziale. Ho parlato ieri con Giuseppe Marotta ed era felicissimo di averlo acquistato. Ha del potenziale, ha tutto. Certo, ci sarà un periodo di adattamento, ma penso che abbia il potenziale per migliorare molto, per giocare nell'Inter senza problemi. Dobbiamo migliorare, ma non dobbiamo distruggere i giocatori. Dobbiamo sempre ricercare l'equilibrio. Giocatori come Sučić e Luka Stojković sono molto dinamici".