"Non c’è dubbio che sia il Napoli la regina del mercato, stanno facendo un mercato dispendioso ed intelligente. Anche l’Inter sta facendo bene sul mercato, ma per il resto siamo il finto campionato d’Europa, siamo alla frutta perché ricicliamo calciatori dalla Turchia. Una volta noi attraevamo i calciatori migliori che oggi preferiscono andare in Turchia anzichè venire in Italia".