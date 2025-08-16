Che mercato sta conducendo la Roma?

“Un mercato intelligente con un direttore che conosce il suo lavoro e un allenatore molto valido. Massara è un dirigente che sa fare il suo lavoro. È uno di quei pochi direttori sportivi che conosce il calcio internazionale e sa comporre il puzzle. Puzzle che da Petrachi in poi a mio avviso non è stato composto”.

Altri movimenti attesi?

“Mi aspetto che arrivi Kolo Muani alla Juve. Sta facendo un mercato intelligente il Milan che ha un direttore molto preparato”.

E l’Inter?

“Ritengo che abbia bisogno di un difensore. Quelli attuali non hanno certo il rendimento di qualche anno fa”.

A Napoli Conte ha fatto sapere che la squadra è in costruzione.

“Come al solito si copre le spalle. Il Napoli per l’Italia ha uno squadrone. Ha un sostituto per ogni calciatore della squadra. Il Napoli ha speso e rinforzato ogni reparto dal portiere in poi. È la grande favorita”.