Intervistato da TMW, Dario Canovi ha fatto il punto sulla lotta scudetto in Serie A dopo gli ultimi risultati in campionato:

"Per il Napoli è stata una vittoria sofferta. Cosa che non avremmo immaginato dopo il primo tempo. Per lo Scudetto rimane tutto inalterato: la favorita è l’Inter. Il Napoli tutto sommato fin qui ha fatto un grande campionato".