Fabio Capello è stato il protagonista dell'ultima puntata de LARMANDILLO, programma in onda su RSI. Il tecnico ha ripercorso le tappe più importanti della sua carriera. Sugli italiani più forti di sempre, Capello non ha dubbi: "Baggio e Rivera i giocatori italiani più grandi di sempre. Baggio purtroppo non si allenava al Milan, faceva solo fisioterapia: aveva un ginocchio disfatto. Si allenava molto poco, ma vedevi la grande qualità che aveva: però, se era mezzo zoppo, non poteva giocare con continuità. Non era assolutamente un giocatore ingombrante, al Milan c'erano dei leader che avevano portato avanti la storia del club. Roberto però aveva tutto: dribbling, visione di gioco, faceva gol. Totti? Era un centrocampista avanzato che non correva ma aveva una grande visione di gioco, non aveva il dribbling".