Capello: “Coraggioso mettere Dimarco su Yamal. Inter, umiltà e orgoglio di dire…”

"Io tornerei sul fattore mentale-psicologico. Barcellona viene dall’euforia di aver vinto la Coppa del Re. Bisogna vedere se questa euforia viene mantenuta. L’allenatura mi sembra in grado di trasmettere tranquillità. “Abbiamo fatto il nostro lavoro, abbiamo fatto il compito”. Non sempre è così. L’Inter non può essere quell’Inter e deve avere l’orgoglio di dire “andiamo a vedere come siamo”. E questa umiltà che vorrei vedere nell’Inter di domani”.