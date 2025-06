Capello, malgrado 30 sentenze, ancora parla: "Questa non mi è ancora passata, ti interrompo scusa perché si parla di due scudetti vinti sul campo, perché era una squadra più forte in assoluto. Cancellati? No, anzi regalati a qualcuno che è arrivato terzo; fa ancora male, malissimo! Io c'ho ancora le medaglie però a casa, nessuno mi ha detto di riportarle"

Le parole di Massimo Moratti

"Sono legato a tante Inter. Quella del Triplete ha fatto la storia, ma sono affezionato anche ai meravigliosi ragazzi del ’98 che non vinsero lo scudetto soltanto per una “ladrata” della Juve. La Juventus in quegli anni era un muro, faceva disperare nel senso che toglieva la speranza per quello che c’era dietro. C’era questo muro oltre il quale non si poteva andare. Quando ci siamo riusciti abbiamo vinto tutto. Calciopoli resta una delle pagine più brutte del nostro calcio, da dimenticare"