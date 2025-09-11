Fabio Capello, ex allenatore del Milan e della Nazionale, ha commentato sulle pagine del Corriere della Sera la situazione dell’Inter

Fabio Capello, ex allenatore del Milan e della Nazionale, ha commentato sulle pagine del Corriere della Sera la situazione dell’Inter di Cristian Chivu. Il tecnico romeno ha preso in mano la squadra, ma dovrà affrontare la sfida di avviare un nuovo ciclo con gli stessi giocatori.

Capello, che conosce bene dinamiche simili, ha raccontato la sua esperienza al Milan subito dopo l’era Sacchi. «Quando arrivai a Milano, dopo Sacchi, radunai i giocatori e dissi loro: “Tutti dicono che siete stanchi, esauriti. Fateli ricredere”». Un messaggio forte, capace di toccare la sensibilità di campioni che avevano già vinto tutto.

Secondo Capello, la chiave è proprio nella motivazione: non rivoluzionare la rosa, ma spingere i calciatori a ritrovare orgoglio e ambizione. «Anche all’Inter dovrebbero pungolare i calciatori così da far rimangiare a noi critici tutte le parole spese», ha spiegato.

Per l’ex allenatore, infatti, la differenza non la fa solo il talento, ma l’atteggiamento mentale. «I giocatori devono aver voglia di riaccendere la luce», ha aggiunto, sottolineando come la scintilla interiore sia decisiva nei momenti di difficoltà.

Capello conosce bene l’importanza di rigenerare un gruppo vincente: il suo Milan seppe dominare grazie a una nuova mentalità, pur mantenendo la stessa ossatura della squadra. Ora tocca a Chivu raccogliere la sfida. L’Inter dovrà dimostrare di non essere una squadra arrivata al capolinea, ma un gruppo capace di scrivere nuove pagine di storia.