"Deve diventare leader e convincere la squadra. Il vero grande acquisto sarà la voglia di rivincita: hanno preso Esposito, Bonny, Luis Henrique, hanno bisogno assoluto di un centrale giovane e Leoni sarebbe un grande investimento. Ma devono riflettere su una cosa. Erano i più forti in Italia e sono arrivati secondi in campionato e Supercoppa, erano forti in Europa e sono arrivati secondi. Insomma, non hanno dato tutto quello che avevano. Devono dare di più".