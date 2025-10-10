Intervistato dall’inviato di FCIN1908 Andrea Della Sala, l’ex allenatore Fabio Capello ha parlato così dal Festival dello Sport di Trento:
“La scelta Chivu all’Inter dopo Inzaghi? Un ragazzo intelligente, ho sempre scritto che può fare molte cose, conoscendolo dalla Roma. Avevo grande fiducia quando tutti parlavano in maniera negativa, si sta dimostrando quello che pensavo.
Aveva preso in mano il Parma e fatto bene, appena entrato nello spogliatoio dell’Inter la cosa più intelligente che ha fatto è stata questa tecnicamente: entrare non come una ruspa. Ha cercato di far capire cosa voleva pian pianino. Altri allenatori altrove hanno voluto rivoluzionare e le rivoluzioni sono molto difficili”.
