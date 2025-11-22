Capello poi parla anche di Leao punta: ""E' una scommessa assoluta, lui ha tante qualità ma non ha il tempismo della punta"

Matteo Pifferi Redattore 22 novembre 2025 (modifica il 22 novembre 2025 | 13:32)

Intervenuto ai microfoni di Radio Deejay durante Deejay Football Club, Fabio Capello ha parlato anche del derby di Milano:

"Vedo un bel derby, è tensione, è attenzione, voglia di fare delle cose in più. C'è anche il rischio di sbagliare la partita per troppa tensione. Da allenatore lo si prepara nella maniera giusta, poi il risultato può essere negativo o positivo a seconda dei dettagli"

Leao punta?

"E' una scommessa assoluta, lui ha tante qualità, l'ho visto anche col Portogallo l'altro giorno. Non ha il tempismo della punta, la qualità di muoversi al momento giusto ma tante volte inventa".

Attenzione ai dati?

"Tare ha detto bene, quella di Comolli è una delle cose più sciocche che ci siano. I dati non mi dicono se il giocatore si perde l'uomo, i dati certe volte possono aiutare, alcuni possono arricchirti ma guardare solo i dati per scegliere un calciatore è una sciocchezza enorme. E poi bisogna parlare con la persona per capire com'è"