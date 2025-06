L'ex tecnico e oggi opinionista ha commentato il calendario e la scelta del club nerazzurro di affidarsi all'ex difensore

Alessandro De Felice Redattore 7 giugno 2025 (modifica il 7 giugno 2025 | 11:17)

Dopo il sorteggio del calendario del campionato di Serie A 2025/26, Fabio Capello ha rilasciato un’intervista ai microfoni de’ La Gazzetta dello Sport per commentare la prossima stagione, che prenderà il via ad agosto.

Debutto non facilissimo per l’Inter di Chivu in casa con il nuovo Torino di Baroni. A proposito, Baroni è lo stesso allenatore che all’ultima dei nerazzurri a San Siro ha “contribuito” allo scudetto del Napoli, con il pareggio in extremis della sua Lazio firmato Pedro.

“Un ricordo ancora fresco per i tifosi dell’Inter, che ritroveranno subito Baroni e forse potranno pensare male (ride ndr). A parte questi scherzi del calendario, io penso che la partita sia più complicata per il Toro, perché Baroni è un allenatore che vorrà dare un’impronta, un po’ come ha fatto alla Lazio, e il tempo a disposizione in estate è sempre poco.

Chivu, invece, lo conosco bene: è estremamente intelligente e io penso lo sarà anche da erede di Inzaghi, ripartendo dalle certezze che Simone ha dato all’Inter in questi anni. Perciò, non mi aspetto abbia tutti questi problemi in avvio”.