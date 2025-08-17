Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex tecnico Fabio Capello ha detto la sua sull'imminente inizio di campionato e sulle forze

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex tecnico Fabio Capello ha detto la sua sull'imminente inizio di campionato e sulle forze chiamate a lottare:

Sarà ancora un ballo a due?

«Mi aspetto un torneo più competitivo e difficile da leggere, anche perché diverse squadre di vertice hanno cambiato allenatore: la stessa Inter, la Roma, il Milan, l’Atalanta, la Lazio, la Fiorentina, il Torino...».

L’anno scorso, di questi tempi, in molti davano l’Inter largamente favorita, poi abbiamo visto come è andata. E stavolta?

«Parte davanti il Napoli e non solo perché ha vinto e ha mantenuto Antonio Conte in panchina. Gli azzurri si sono mossi meglio delle altre sul mercato, centrando praticamente tutti gli obiettivi prefissati. Insomma, il Napoli si è rinforzato, anche se adesso dovrà giocare su più fronti, a differenza della scorsa stagione».

Conte ereditò una squadra arrivata decima l’anno prima: una situazione simile a quella di Max Allegri al Milan oggi.

«Vero e poi Antonio ci ha messo del suo, fino a vincere lo scudetto, puntando sulla solidità dei suoi. Credo che Allegri possa fare qualcosa di simile a Milano».

È un Milan da corsa, dunque?

«Per forza. Se un club come il Milan è fuori dall’Europa, deve obbligatoriamente competere per lo scudetto. A maggior ragione se in estate ha puntato su di un allenatore con un certo pedigree e un direttore sportivo in gamba come Igli Tare. Tornare in Champions è l’obiettivo minimo, serve lottare per lo scudetto».

L’Inter, invece, è reduce da una stagione ai vertici, ma senza trofei in bacheca. E Inzaghi è andato via...

«Chiaro che qualcosa cambierà. Però conosco bene Chivu, l’ho allenato, è un uomo intelligente. Piuttosto sul mercato, almeno di recente, mi pare che i nerazzurri stiano incontrando difficoltà: Lookman, Leoni, ora Koné... idee giuste, ma nessun risultato. Ci sono ancora due settimane, vediamo se Marotta riuscirà a rinforzare i suoi».

È il momento delle previsioni: chi sarà il capocannoniere della Serie A?

«Se l’Inter prendesse Lookman, punterei su Lautaro. Altrimenti, il mio favorito è Lukaku. Anche se spero in un italiano, magari Kean».

E i due calciatori da cui si aspetta di più?

«Dico Soulé e Leao. L’argentino della Roma mi ha impressionato nel test di Liverpool, credo sia pronto a prendersi la vetrina e salire al livello di Dybala. Su Leao, invece, il discorso è sempre quello: troverà finalmente continuità? Adesso che al Milan è cambiato il “manico”, con un tecnico d’esperienza come Allegri, Rafa non può avere più scuse».