I conti si fanno presto: per Capello in corsa c’è anche la Juventus...

«Assolutamente sì, la Juve è tornata ed è sempre... la Juve. Certo, tra le prime quattro è la più lontana dalla vetta ma è anche vero che a questo punto della stagione non avevamo mai visto una quarta in classifica a soli sei punti dal primo posto. Quella bianconera è una squadra in crescita, fresca, non ha più le coppe e gioca un altro calcio rispetto a poco tempo fa».