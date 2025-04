A proposito di Europa, oggi l’Inter insegue il Triplete ed è l’unica italiana in corsa per la Champions: il blocco azzurro è una chiave anche per fare strada nelle coppe?

«Giocare per l’Inter, il Milan, la Juventus in Europa, da italiani, significa tantissimo: per prima cosa, difendere anche i colori del proprio Paese a livello internazionale».

Da Chiesa a Orsolini, da Lucca fino a Frattesi, il “mercato” dei nomi nel giro della Nazionale offre spunti interessanti al Milan.

«Ma preferisco non soffermarmi sui singoli. Non è il mio lavoro, è il lavoro che spetterà al prossimo direttore sportivo rossonero, altra figura importantissima della quale un grande club non può fare a meno. Sono felice che se ne siano resi conto anche al Milan, finalmente. Quello che posso dire, senza ombra di dubbio, è che oggi ci sono giocatori italiani, anche nel giro della Nazionale, che starebbero benissimo al Milan. E che qualcuno di talento, i rossoneri ce l’hanno già tra le mani...».