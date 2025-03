Capello ha anche parlato del colpo Roberto Carlos. “Il Madrid non vinceva niente da tre anni quando sono arrivato e abbiamo costruito una nuova squadra campione. L’ingaggio che ha cambiato tutto è stato quello di Roberto Carlos, e ancora non capisco come sia successo. Mi ha chiamato un agente e mi ha detto: “Fabio, l’Inter vende Roberto Carlos per 500 milioni di pesetas”. Gli risposi: “Non è vero, nessuno è così stupido”. Pensai fosse uno scherzo, ma lui mi mandò un fax con i documenti firmati dell’Inter, chiamai subito Lorenzo Sanz e la mattina dopo chiudemmo l’affare. È stata la firma più veloce della storia. A volte il calcio è incomprensibile… perché è pieno di persone che non lo capiscono”.