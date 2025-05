Capello: “Inter ha mente libera, ma il Napoli non sbaglierà più: come ha detto Conte…”

"Il Napoli aveva un bonus in tasca e se lo è giocato nel 2-2 contro il Genoa, come ha detto Conte. Ora si tratta di non sbagliare più, e sono convinto che il Napoli non sbaglierà. Perché il traguardo è a due passi e la squadra sa di avere il destino nelle proprie mani: a Parma sarà difficile, anche perché gli emiliani lottano per la salvezza e hanno già dimostrato di saper mettere in difficoltà le big - tra queste la stessa Inter, fermata 2-2 al Tardini ad aprile -, ma io mi aspetto di vedere un Napoli affamato, determinato, concentrato.