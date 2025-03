Torniamo a quello che ho detto sopra: per Inzaghi sarà fondamentale ritrovare la freschezza di qualche mese fa. E con un aprile così denso di impegni, non sarà agevole. L’Inter è pure in corsa per lo scudetto e avrà le due semifinali di Coppa Italia contro il Milan. E io so bene quanta energia ti portano via i derby. Non si tratta solo di una questione fisica, quanto di forze mentali: per questo Inzaghi dovrà essere bravissimo a ruotare gli uomini, sperando di non dover fronteggiare imprevisti come gli infortuni. Ce lo insegna la doppia sfida tra Liverpool e Psg: gli inglesi sono arrivati all’appuntamento in calo, mentre i francesi, grazie al turnover in campionato, si sono presentati in grande spolvero, portando a casa la qualificazione.