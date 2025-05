"Voterei Lamine Yamal per il Pallone d'Oro. I miei voti sarebbero: Vinicius, Mbappé e, per primo, il talento del Barcellona". Così l'ex allenatore di Fabio Capello durante l'intervista per il programma radiofonico El Partidazo de Cope, in cui ha parlato della grande stagione della stella del Barcellona.

"Lamine Yamal è un giocatore di grande qualità e può migliorare molto, ma non lo considero un fenomeno. Messi o Maradona hanno fatto cose che nessuno avrebbe potuto immaginare, ma al momento non posso paragonarlo a loro", ha esordito l'ex allenatore del Real Madrid, che non ha mai nascosto come il talento del 2007 non sia, ancora, un genio del calcio.