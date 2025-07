Intervistato da TMW, Stefano Capozucca, ex direttore sportivo del Genoa, ha parlato del momento della Nazionale

Intervistato da TMW, Stefano Capozucca, ex direttore sportivo del Genoa, ha parlato del momento della Nazionale e dell'arrivo di Gattuso sulla panchina azzurra:

Silvio Baldini è ad un passo dall'Under 21...

"Sono felice per Silvio. E' una persona che merita. Lo conosco da tanto tempo ed è il coronamento di una carriera un po' strana. Non è mai stato valorizzato per il suo valore. E sono davvero contento di questa soluzione".