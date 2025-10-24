Francesco "Ciccio" Caputo, intervenuto all'interno del nuovo numero di "TMW Magazine", ha detto la sua sul campionato di Serie A e sulla corsa al titolo: "Favorita per lo Scudetto? Dico Napoli: è la favorita perché ha vinto lo Scudetto l'anno scorso e in automatico parte in prima fila. Poi si è rinforzato, avendo Conte in panchina sarà sempre lì a battagliare per confermarsi campione d'Italia. Non sarà solo però lì in vetta...".