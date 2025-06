Match winner contro gli Urawa, con il suo primo gol in nerazzurro, Valentin Carboni si prepara alla sfida contro il River Plate. L'argentino classe 2005 ha presentato la sfida contro la squadra argentina, che deciderà la classifica del girone E.

"Il mister nello spogliatoio mi ha fatto i complimenti davanti a tutti, per il percorso di questi 8 mesi dopo l'infortunio e per il gol. Stiamo già pensando alla partita di domani, è importante perché vogliamo passare primi nel girone ".

" Lo conosco, è un grandissimo talento, andrà a giocare al Real Madrid. Io non penso a niente, tantomeno al futuro. Vogliamo solo mettere aggressività giusta e la mentalità per vincere ".

"Sono molto intensi, aggressivi, per questo dovremo mettere la giusta aggressività anche noi. Abbiamo le carte in regola per fare una grande partita".