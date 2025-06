Le parole del calciatore che ha segnato in extremis nella seconda gara del Mondiale per Club dando la prima vittoria alla squadra nerazzurra

Arriva da un'avventura in prestito che non è riuscito neanche a portare avanti dopo un brutto infortunio che lo ha messo ko per un'intera stagione. Valentin Carboni è rientrato proprio mettendosi a disposizione di Chivu per il Mondiale per Club. Con un gol bellissimo, che non è arrivato proprio dal piede con cui sa fare meglio, ha regalato all'Inter la prima vittoria del torneo. Il giovane giocatore argentino, a fine gara, ha parlato ai microfoni di SportMediaset.