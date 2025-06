Al termine di Inter-Urawa, Valentin Carboni ha commentato la gara ai microfoni di Dazn. Queste le dichiarazioni del giocatore nerazzurro: "Sono contento per la vittoria perché ce la meritavamo e dovevamo vincere per forza. Una emozione molto grande, ho sofferto tanto in questi mesi, volevo dedicarlo alla mia famiglia e alla mia fidanzata che mi sono stati vicini in questi mesi. Questo è un premio per lo sforzo che ho fatto in questi mesi. Commosso dopo il gol? Ero un po' emozionato, un bel premio per me e per la squadra".